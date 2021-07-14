В АТОР прокомментировали возобновление авиасообщения с Францией и Чехией

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Полина Полетаева
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с RT прокомментировал решение о возобновлении авиасообщения с Францией и Чехией с 24 июля.
В АТОР прокомментировали возобновление авиасообщения с Францией и Чехией
  • РИА Новости

«Если говорить об открытии регулярных рейсов в Ниццу и Прагу — это рейсы для особых категорий граждан. У кого есть гражданство, вид на жительство, учебная или рабочая виза, медицинские цели или воссоединение семьи. Для туризма в Чехию и Францию путешествие планировать пока невозможно, так как туристические визы не выдают», — рассказал Горин.

Он также перечислил наиболее важные туристические направления на данный момент.

«Для туризма наиболее значимые решения оперативного штаба касаются рейсов в Болгарию, Грецию и Хорватию. Также хорошо, что из Москвы в греческие Салоники количество рейсов увеличилось до семи в неделю. Ну и в дополнение пять рейсов по маршруту Москва — Сплит — Дубровник — это тоже туристические направления», — заключил собеседник RT.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля.

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