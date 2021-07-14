США профинансируют продвижение американского образования среди молодёжи Индии
- Вид на комплекс зданий Стэнфордского университета (штат Калифорния)
- Reuters
- © Noah Berger
Как следует из документа, суть инициативы заключается в создании «вдохновляющих видероликов» с участием индийских студентов или выпускников американских вузов, повествующих о преимуществах получения высшего образования в Соединённых Штатах.
Предполагается, что основной аудиторией программы станут молодые люди и девушки, желающие поехать учиться за рубеж, но пока не принявшие решения о том, в какой конкретно стране они хотели бы получить образование.
«Цель этого проекта напрямую связана с одной из целей комплексной страновой стратегии Mission India: увеличение объёма экспорта товаров и услуг из США в Индию и индийских инвестиций в США», — говорится в тендерной документации.
От будущего подрядчика заказчик требует снять и разместить в социальных сетях «100 достойных публикации видеороликов длительностью в одну минуту», направленных на то, чтобы убедить индийскую молодёжь выбрать США в качестве страны для получения высшего образования.
При этом участникам инициативы не запрещено сотрудничать с инфлюенсерами из Индии, проходящими обучение в США, и со студенческими ассоциациями для продвижения проекта в сети.
Кроме того, подрядчик сам должен содействовать раскрутке видеороликов в социальных сетях — в частности, речь идёт о создании фильтров и хэштегов, оценке показателей вовлечённости аудитории, проведения исследований на предмет эффективности проекта и прочем.
«Содержание ролика должно убедить индийских студентов отдать предпочтение США и может включать в себя контент, способствующий пониманию ценности американского образования: лучшие вузы, кампусы, где обеспечивают многообразие и безопасность, лучшие исследовательские центры и возможности практического обучения, доступ к профессиональным сетям и связи с различными культурами», — уточняется в документе.
Общая сумма средств, которую готова выделить американская сторона на реализацию инициативы, составляет $150 тыс.
Подать заявку на получение финансирования могут в том числе некоммерческие и неправительственные организации, организации гражданского общества и образовательные учреждения.
Ранее сообщалось о планах Госдепа запустить программу по расширению участия в общественной жизни молодых людей, проживающих на подконтрольной Киеву территории Донбасса.