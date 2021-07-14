США профинансируют продвижение американского образования среди молодёжи Индии

Госдепартамент США намерен выделить до $150 тыс. на популяризацию получения высшего образования в Соединённых Штатах среди жителей Индии в возрасте от 15 до 30 лет, владеющих английским языком. Об этом говорится в описании опубликованного ведомством гранта, с которым ознакомился RT.

Как следует из документа, суть инициативы заключается в создании «вдохновляющих видероликов» с участием индийских студентов или выпускников американских вузов, повествующих о преимуществах получения высшего образования в Соединённых Штатах.

Предполагается, что основной аудиторией программы станут молодые люди и девушки, желающие поехать учиться за рубеж, но пока не принявшие решения о том, в какой конкретно стране они хотели бы получить образование.

«Цель этого проекта напрямую связана с одной из целей комплексной страновой стратегии Mission India: увеличение объёма экспорта товаров и услуг из США в Индию и индийских инвестиций в США», — говорится в тендерной документации.

От будущего подрядчика заказчик требует снять и разместить в социальных сетях «100 достойных публикации видеороликов длительностью в одну минуту», направленных на то, чтобы убедить индийскую молодёжь выбрать США в качестве страны для получения высшего образования.

При этом участникам инициативы не запрещено сотрудничать с инфлюенсерами из Индии, проходящими обучение в США, и со студенческими ассоциациями для продвижения проекта в сети.

Кроме того, подрядчик сам должен содействовать раскрутке видеороликов в социальных сетях — в частности, речь идёт о создании фильтров и хэштегов, оценке показателей вовлечённости аудитории, проведения исследований на предмет эффективности проекта и прочем.

«Содержание ролика должно убедить индийских студентов отдать предпочтение США и может включать в себя контент, способствующий пониманию ценности американского образования: лучшие вузы, кампусы, где обеспечивают многообразие и безопасность, лучшие исследовательские центры и возможности практического обучения, доступ к профессиональным сетям и связи с различными культурами», — уточняется в документе.

Общая сумма средств, которую готова выделить американская сторона на реализацию инициативы, составляет $150 тыс.

Подать заявку на получение финансирования могут в том числе некоммерческие и неправительственные организации, организации гражданского общества и образовательные учреждения.

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