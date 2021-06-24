США займутся информированием молодёжи о работе НАТО

Соединённые Штаты намерены заняться информированием молодёжи о деятельности Североатлантического альянса в вопросах «обеспечения безопасности и продвижения демократических ценностей». Об этом говорится в описании гранта, опубликованном миссией США при НАТО. RT ознакомился с текстом.

Как следует из документа, «новые поколения» особенно обеспокоены всё более усложняющейся обстановке безопасности в мире.



В связи с этим, то, как они понимают работу действующих механизмов НАТО, имеет ключевое значение «для укрепления уникальных трансатлантических связей и дальнейшего обеспечения защиты при помощи эффективной обороны», считает американская сторона.

«Управление советника по связям с общественностью при представительстве США при НАТО приглашает подать проекты с целью информирования молодёжи о важности НАТО для обеспечения безопасности, мира и стабильности и продвижения демократических ценностей», — говорится в тендерной документации.

Для реализации поставленных США задач в работу привлечённых к программе подрядчиков может войти создание цифрового контента, коротких видеороликов, разработка методических пособий, проведение дебатов и другое.

Как уточняется в описании гранта, американская сторона заинтересована в «новых и креативных подходах» к обучению молодёжи — с использованием цифровых технологий, социальных сетей, с соблюдением принципа «разнообразия».

Максимальный размер одного гранта — $100 тыс., их общее количество — два.

В январе стало известно о планах Госдепартамента США выделить средства на содействие «более глубокому пониманию» политики американского представительства при Североатлантическом альянсе.