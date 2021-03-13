Госдеп намерен поддерживать связь с участниками американских программ из России

Госдепартамент США планирует найти подрядчика для установления контактов с россиянами, ранее принимавшими участие в образовательных проектах, финансируемых американским правительством. В описании гранта, с которым ознакомился RT, уточняется, что инициатива будет реализована в рамках «Программы поддержки выпускников в России».

Предполагается, что в обязанности потенциального подрядчика помимо прочего войдёт управление сайтом и соцсетями программы поддержки выпускников, привлечение россиян к участию в новых американских инициативах и оказание им содействия в случае необходимости, а также информирование выпускников о будущих проектах и возможностях, спонсируемых Вашингтоном.

«Получатель гранта в тесном сотрудничестве со службой по связям с общественностью американского дипломатического корпуса в России будет содействовать появлению у российских выпускников возможностей для личного и профессионального развития», — говорится в тексте.

Как следует из описания гранта, программа поддержки, в частности, готовит выпускников к тому, чтобы те стали «ответственными гражданами, вносящими вклад в жизнь общества».

Кроме того, инициатива содействует развитию долгосрочных отношений между посольством Соединённых Штатов и сообществом слушателей из России.

На работу подрядчика и реализацию возможных проектов с участием россиян в будущем Госдеп готов выделить до $75 тыс.

Подать заявку на участие в конкурсе на получение средств могут американские некоммерческие организации и образовательные учреждения.

Как уточняется в документе, к настоящему времени в программах, финансируемых американской дипмиссией и Государственным департаментом США, приняли участие уже более 85 тыс. жителей России.

Ранее сообщалось о планах Госдепа выделить средства на программы, направленные на разъяснение российской аудитории особенностей «американской демократии» и принципов «свободы» СМИ.