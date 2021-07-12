На подконтрольной западной коалиции территории Сирии активизировались радикалы

Короткая ссылка
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что радикальные группировки активизировались в САР на территории, подконтрольной коалиции во главе с США.
На подконтрольной западной коалиции территории Сирии активизировались радикалы
  • Reuters

«В восточной части Сирии на территории, подконтрольной возглавляемой США коалиции, активизировалась деятельность радикальных группировок», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что за прошедшую неделю объекты коалиции в Заевфратье эти группировки обстреляли четыре раза.

«11 июля боевики обстреляли объекты коалиции в районах нефтегазовых месторождений Коноко и Аль-Омар с применением реактивных систем залпового огня кустарного производства», — добавил Кулить.

29 июня силы США открывали артиллерийский огонь в ответ на ракетный удар по американской базе в Сирии.

Вечером 28 июня американская военная база в районе месторождения Аль-Омар на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор была обстреляна ракетами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить