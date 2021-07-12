На подконтрольной западной коалиции территории Сирии активизировались радикалы
- Reuters
«В восточной части Сирии на территории, подконтрольной возглавляемой США коалиции, активизировалась деятельность радикальных группировок», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что за прошедшую неделю объекты коалиции в Заевфратье эти группировки обстреляли четыре раза.
«11 июля боевики обстреляли объекты коалиции в районах нефтегазовых месторождений Коноко и Аль-Омар с применением реактивных систем залпового огня кустарного производства», — добавил Кулить.
29 июня силы США открывали артиллерийский огонь в ответ на ракетный удар по американской базе в Сирии.
Вечером 28 июня американская военная база в районе месторождения Аль-Омар на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор была обстреляна ракетами.