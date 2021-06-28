SANA: в Сирии обстреляли американскую военную базу

Американская военная база в сирийской провинции Дейр эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщает агентство SANA.

Как уточняет репортёр агентства, обстреляна база «американских оккупационных сил» в районе месторождения Аль-Омар на востоке Дейр эз-Зора.

В ночь на 28 июня ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака.

По данным американской стороны, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами».

Агентство SANA сообщило, что вследствие одного из авиаударов скончался ребёнок, трое мирных жителей получили ранения. В МИД Ирана считают, что цель США — рост напряжённости в регионе.

Как заявили в Белом доме, авиаудары обоснованы внутренним законодательством Соединённых Штатов и правом на самооборону.