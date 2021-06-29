Силы США открывали ответный огонь во время атаки на базу в Сирии

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Силы США открывали артиллерийский огонь в ответ на ракетный удар по американской базе в Сирии, сообщил представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.
Силы США открывали ответный огонь во время атаки на базу в Сирии
  • Reuters

«Силы США в Сирии, находясь под ракетной атакой, открыли контрбатарейный артиллерийский огонь в целях самозащиты», — написал Маротто в своём Twitter.

Он уточнил, что огонь вёлся по позициям, с которых стреляли по базе.

Вечером 28 июня американская военная база в районе месторождения Аль-Омар на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор была обстреляна ракетами.

Накануне ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака. По данным американской стороны, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами».

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