Силы США открывали ответный огонь во время атаки на базу в Сирии

Силы США открывали артиллерийский огонь в ответ на ракетный удар по американской базе в Сирии, сообщил представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.

«Силы США в Сирии, находясь под ракетной атакой, открыли контрбатарейный артиллерийский огонь в целях самозащиты», — написал Маротто в своём Twitter.

Update: U.S. Forces in Syria, while under multiple rocket attack, acted in self- defense and conducted counter-battery artillery fire at rocket launching positions. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 28, 2021

Он уточнил, что огонь вёлся по позициям, с которых стреляли по базе.

Вечером 28 июня американская военная база в районе месторождения Аль-Омар на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор была обстреляна ракетами.

Накануне ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака. По данным американской стороны, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами».