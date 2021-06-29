Силы США открывали ответный огонь во время атаки на базу в Сирии
- Reuters
«Силы США в Сирии, находясь под ракетной атакой, открыли контрбатарейный артиллерийский огонь в целях самозащиты», — написал Маротто в своём Twitter.
Update: U.S. Forces in Syria, while under multiple rocket attack, acted in self- defense and conducted counter-battery artillery fire at rocket launching positions.— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 28, 2021
Он уточнил, что огонь вёлся по позициям, с которых стреляли по базе.
Вечером 28 июня американская военная база в районе месторождения Аль-Омар на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор была обстреляна ракетами.
Накануне ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака. По данным американской стороны, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами».