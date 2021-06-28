США подтвердили ракетную атаку на свою базу в Сирии

Коалиция во главе с США подтвердила, что американская военная база в Сирии подверглась ракетной атаке. О пострадавших не сообщается.

«По первоначальным данным, примерно в 19:44 по местному времени силы США в Сирии были атакованы с нескольких ракет. Пострадавших нет, ущерб оценивается», — написал в Twitter официальный представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.

Вечером 28 июня американская военная база в районе месторождения Аль-Омар на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор была обстреляна ракетами.

Накануне ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака. По данным американской стороны, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами».