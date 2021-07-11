СМИ: в Сирии произошла атака на американские войска

На востоке Сирии военные США подверглись атаке, сообщает Reuters.

«Американские военные подверглись атаке на востоке Сирии, данных о пострадавших или ущербе нет», — сообщает издание, ссылаясь на данные из Министерства обороны США.

Отмечается, что атака произошла в сирийском городе Коноко.

29 июня силы США открывали артиллерийский огонь в ответ на ракетный удар по американской базе в Сирии.

Вечером 28 июня американская военная база в районе месторождения Аль-Омар на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор была обстреляна ракетами.

Накануне ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака. По данным американской стороны, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами».