Песков прокомментировал телефонные переговоры Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телефонные переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, «как утверждают американские собеседники, осуществляются с территории России».

Он отметил, что с российской стороны в продолжение дискуссий в Женеве отмечалась необходимость «предоставления чёткой информации и выполнения чётких действий», которые в том числе указываются в договоре 1999 года о взаимопомощи по уголовным делам.

По его словам, пока детальной информации не передавалось.

Песков добавил, что президенты России и США отметили желание действовать вместе и продолжить работу механизма консультаций по кибербезопасности.

«Президент после каждого международного разговора даёт поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер», — добавил Песков, не уточнив, какие именно поручения были даны.

9 июля Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели телефонный разговор. Отмечалось, что Байден обсудил с Путиным проблему продолжающихся атак с использованием программ-вымогателей, которые затронули в том числе США, а также «подчеркнул необходимость принятия Россией мер по пресечению деятельности групп вымогателей».

Как заявили в Кремле, в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершённых с территории России, Путин отметил, что за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о новых кибератаках против США, заявлял, что это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве.