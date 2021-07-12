Генконсульство КНР опровергло анонс, что на ВЭФ объявят о взаимном признании вакцин

Генконсульство Китая во Владивостоке опровергло информацию о том, что генконсул Янь Вэньбинь заявил о скором взаимном признании российской и китайской вакцин.

«На днях в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что генконсул Китая во Владивостоке Янь Вэньбинь сообщил СМИ, что Китай и Россия объявят о взаимном признании двух вакцин — китайской CoronaVac и российской «Спутник V» — во время Восточного экономического форума в сентябре этого года», — говорится на сайте генконсульства КНР во Владивостоке.

В ведомстве подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

«И в настоящее время Генконсульство по этому поводу не владеет никакой информацией», — отметили в дипмиссии.

Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай в условиях распространения COVID-19 якобы продвигают «вакцинную дипломатию», и призвал ЕС отреагировать на это.

Посол ЕС в России также выступил против политизации признания вакцин.

В начале июня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал в кулуарах ПМЭФ об испытаниях комбинации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с китайскими препаратами от COVID-19.