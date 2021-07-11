Боррель порекомендовал реагировать на «вакцинную дипломатию» России и КНР

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай в условиях распространения COVID-19 якобы продвигают «вакцинную дипломатию» и призвал ЕС отреагировать на это.

«Эти страны (Россия и Китай. — RT) продвигают во всём мире «вакцинную дипломатию». Мы должны знать это и действовать, основываясь на этом знании», — цитирует ТАСС заявление Борреля, сделанное в рамках форума в Хорватии.

Он также добавил, что на данном этапе сложно понять, сможет ли мир победить коронавирус до 2023 года.

Ранее посол ЕС в России выступил против политизации признания вакцин.

Также в Венгрии заявили о политизации Евросоюзом ситуации с вакцинами от COVID-19.