Боррель порекомендовал реагировать на «вакцинную дипломатию» России и КНР

Короткая ссылка
Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай в условиях распространения COVID-19 якобы продвигают «вакцинную дипломатию» и призвал ЕС отреагировать на это.

«Эти страны (Россия и Китай. — RT) продвигают во всём мире «вакцинную дипломатию». Мы должны знать это и действовать, основываясь на этом знании», — цитирует ТАСС заявление Борреля, сделанное в рамках форума в Хорватии.

Он также добавил, что на данном этапе сложно понять, сможет ли мир победить коронавирус до 2023 года.

Ранее посол ЕС в России выступил против политизации признания вакцин.

Также в Венгрии заявили о политизации Евросоюзом ситуации с вакцинами от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить