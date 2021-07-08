В Венгрии заявили о политизации Евросоюзом ситуации с вакцинами от COVID-19

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Евросоюзе смотрят на ситуацию с вакцинами от COVID-19 с «идеологической и геополитической точек зрения».

Об этом он рассказал газете «Известия».

«Думаю, большая ошибка Еврокомиссии с самого начала заключалась в том, что она смотрела на вакцины с идеологической и геополитической точек зрения. Если в допандемийное время доктор выписывал мне рецепт, я шёл в аптеку за лекарством и не смотрел на то, кто произвёл препарат и из какой он страны», — подчеркнул он.

Сийярто отметил, что именно по этой причине эксперты из Венгрии посетили Россию и Китай, где изучили документацию вакцин этих стран для того, чтобы они были одобрены венгерской стороной. По словам дипломата, в Будапеште в итоге пришли к выводу о безопасности и эффективности российского препарата «Спутник V».

«Брюссель же до сих пор вкладывает в вакцинацию геополитический и идеологический смысл. К примеру, ВОЗ одобрила китайский препарат Sinopharm. Однако некоторые европейские страны не выказали никакого энтузиазма на этот счёт — они, напротив, раскритиковали организацию. С моей точки зрения, это довольно лицемерно», — заключил глава МИД Венгрии.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщили, что ЕМА дало позитивный отзыв о вакцине от коронавируса «Спутник V». Тем не менее, экспертиза препарата всё ещё продолжается, задержек процедуры нет.