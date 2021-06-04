В РФПИ рассказали об испытаниях комбинации «Спутника V» с китайскими вакцинами

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал в кулуарах ПМЭФ об испытаниях комбинации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с китайскими препаратами от COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Коктейль вакцин — сейчас очень актуальная тема. Месяц назад все стали говорить о том, о чём мы говорили ранее: что именно коктейли вакцин лежат в основе эффективности и борьбы с мутациями», — сказал он.

По его словам, первые испытания данной комбинации могут пройти в арабских странах.

«Мы уже сейчас проводим испытания с AstraZeneca, но мы также получили много запросов от других вакцин, в том числе от китайских. Могу сказать, что это крупные производители», — добавил Дмитриев.

В декабре британская фармкомпания AstraZeneca, разработавшая собственную вакцину от COVID-19, приняла предложение разработчиков российского препарата «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.