Захарова прокомментировала «опасения» главы бундестага по поводу RT

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы бундестага Вольфганга Шойбле, который ранее в интервью газете Bild выразил «опасения» по поводу того, что телеканал RT может повлиять на настроения проживающих в ФРГ граждан с российскими корнями.
Захарова прокомментировала «опасения» главы бундестага по поводу RT
  • РИА Новости

«Автогол года. Если политики хотят оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона, это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде», — написала она в своём канале в Telegram. 

Она добавила, что немцы с российскими корнями, владеющие русским языком, и так, не спрашивая бундестаг, смотрят каналы, которые влияют на их настроения, и делают это «для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры».

Ранее Захарова заявила, что в Германии против RT DE развёрнута информационная война.

В марте официальный представитель МИД России заявила, что российская сторона возмущена травлей и дискриминацией RT DE в Германии.

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