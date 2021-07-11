Захарова прокомментировала «опасения» главы бундестага по поводу RT
- РИА Новости
«Автогол года. Если политики хотят оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона, это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде», — написала она в своём канале в Telegram.
Она добавила, что немцы с российскими корнями, владеющие русским языком, и так, не спрашивая бундестаг, смотрят каналы, которые влияют на их настроения, и делают это «для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры».
Ранее Захарова заявила, что в Германии против RT DE развёрнута информационная война.
В марте официальный представитель МИД России заявила, что российская сторона возмущена травлей и дискриминацией RT DE в Германии.