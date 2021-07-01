Захарова: против RT DE в Германии развернули настоящую информационную войну

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала материал издания Süddeutsche Zeitung, в котором говорится, что немецкие официальные лица обсуждали, как не допустить начало вещания RT на немецком языке. По её словам, в Германии против RT DE развёрнута информационная война.

«Газета Süddeutsche Zeitung недавно выпустила расследование о кампании Берлина, которая была нацелена на недопущение запуска вещания RT DE», — заявила она.

Как пояснила Захарова, чтобы получить право на вещание в ЕС, телеканал запросил соответствующее разрешение в Люксембурге. Запрос был сделан в соответствии с действующим европейским законодательством.

«Всё делается по закону соответствующих стран. Ещё до официальной подачи заявки немецкие бюрократы озадачились тем, чтобы всё это сорвать. Как пишет Süddeutsche Zeitung, речь об этом шла на секретной встрече, на которой присутствовали члены правительства Германии, а также дипломаты, представители спецслужб Германии, Люксембурга и медиарегуляторы Люксембурга. Мы очень надеемся, что будут даны соответствующие официальные комментарии на этот счёт», — отметила Захарова.

Представитель МИД России добавила, что, учитывая педантичность Берлина в вопросе отстаивания свободы слова и прав журналистов, российская сторона надеется, что Германия сможет дать соответствующий ответ.

«И конечно, всё это вкупе с непрекращающимися... это даже не негатив, это настоящая информационная война, которая объявлена на территории Германии немецкими средствами массовой информации российскому телеканалу», — сказала она.

Ранее сообщалось, что RT готовится к запуску нового немецкого канала. Телесигнал будет транслироваться из Москвы через спутник под временным названием RT auf Deutsch.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона возмущена травлей и дискриминацией RT DE в Германии.

Компания RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получила уведомление о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.