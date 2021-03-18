В МИД России возмутились травлей и дискриминацией RT DE в Германии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона возмущена травлей и дискриминацией RT DE в Германии.
В МИД России возмутились травлей и дискриминацией RT DE в Германии
  • РИА Новости

«Мы вынуждены в очередной раз обратиться к теме воспрепятствования по политическим мотивам деятельности бюро медиахолдинга RT в Германии», — заявила она. 

По её словам, несмотря на призывы российской стороны к Берлину повлиять на это, ситуация не решается, «хотя ранее подобные ситуации после обращения к Берлину решались».

Захарова подчеркнула, что тот факт, что десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обращался RT уже ответили отказом в сотрудничестве без какой-либо обоснованной аргументации, «наводит на мысль, да прямо свидетельствует о том, что на них оказывается давление со стороны соответствующих органов Германии».

Она отметила, что в МИД возмущены открытой дискриминацией телеканала RT в Германии и травлей, которая развёрнута в отношении средств массовой информации.

Захарова добавила, что российская сторона фиксирует такой подход к российским журналистам в целом ряде стран ЕС.

Компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank, 15% акций которого принадлежат государству ФРГ, с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.

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