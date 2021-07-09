В ЕК прокомментировали возможность переговоров стран ЕС с Россией по «Северному потоку — 2»

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Юлия Гуреева
Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель ответил на запрос польского евродепутата Космы Злотовского о дальнейших действиях Еврокомиссии в связи с информацией о сотрудничестве Нидерландов и России по строительству газопровода «Северный поток — 2». С комментарием ознакомился RT.
В ЕК прокомментировали возможность переговоров стран ЕС с Россией по «Северному потоку — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

Злотовский, ссылаясь на некое журналистское расследование, заявил, что представители правительства Нидерландов проводили «тайные встречи» с российской стороной по поводу строительства «Северного потока — 2». Однако, по словам депутата, в отчётах голландских властей не было информации об этом.

Политик убеждён, что «сокрытие» факта сотрудничества с Москвой по вопросу строительства газопровода является «очередным примером нарушения Нидерландами принципов Евросоюза».

В связи с этим Злотовский поинтересовался, считает ли ЕК нарушением антироссийских санкций вышеупомянутые «тайные встречи» и как поступит Еврокомиссия, чтобы помешать Нидерландам в будущем вести политику, «несовместимую с европейской солидарностью».

Жозеп Боррель, в свою очередь, ответил, что решение нидерландских властей о сотрудничестве с РФ является внутриполитическим делом страны, которое ЕК не может комментировать. Кроме того, Евросоюз не запрещает встречи с российской стороной.

«Встречи с представителями Российской Федерации и российских компаний не запрещены ни одним санкционным режимом ЕС», — заявил он.

Боррель также подчеркнул, что санкции в отношении России нацелены на отдельные секторы экономики страны, к которым не относится строительство трубопроводов для экспорта энергоресурсов.

Ранее глава дипломатии ЕС выступил за привлечение Москвы к решению глобальных проблем.

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