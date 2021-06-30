В Чехии рассказали, как «выбить стул» из-под «Северного потока — 2»

Чешский журналист Адам Черны рассказал об условиях окончания строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в статье «Как вырвать стул из-под «Северного потока — 2» для портала iRozhlas.

Как отмечает Черны, западным странам необходимо найти «способ спасти Украину от политического и экономического краха после запуска газопровода».

При этом уточняется, что останавливать строительство трубопровода нельзя, поскольку это «обернётся исками с требованием возместить миллиарды долларов, потраченных на реализацию проекта».

«Среди возможных вариантов наиболее реальным кажется тот, при котором газопровод можно будет достроить, а потом установить жёсткие условия пользования им», — пишет Черны.

По его мнению, это позволит связать «Северный поток — 2» с политическим контекстом и гарантировать, что Россия не воспользуется им в качестве рычага давления на Украину.

Во время Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин высказался о продолжении транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Он напомнил, что у России с Украиной есть контракт по прокачке газа: в течение ближайших пяти лет российская сторона будет прокачивать до 40 млрд куб. м.

Президент также отметил, что Киев получает за транзит $1,5 млрд, но мог бы получать $3—5 млрд. Путин не стал исключать работу с ГТС Украины и в будущем — после завершения срока действия контракта на транзит.