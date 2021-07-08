Лавров высказался о заявлениях Запада по поводу «изоляции» России

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров высказался о заявлениях Запада по поводу якобы существующей изоляции России.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия постоянно расширяет связи с подавляющим большинством зарубежных государств в Евразии, в Латинской Америке, Африке, а также с союзниками по ОДКБ, СНГ, ЕЭС и т.д. Министр отметил, что «в совокупности речь идёт о странах, которые представляют более 80% населения Земли».

«Поэтому, наверное, любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чём пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идёт. Более того, ряды наши друзей постоянно пополняются, хотя США и их союзники активно пытаются этому помешать», — заявил он.

Ранее Ларов предостерёг Соединённые Штаты от попыток вести диалог с Россией с позиции силы, отметив, что государство будет «жёстко и решительно» отвечать на возможные новые недружественные действия.