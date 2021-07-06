«На недружественные действия будем отвечать жёстко»: Лавров предостерёг США от попыток вести диалог с РФ с позиции силы

Россия будет «жёстко и решительно» отвечать на возможные новые недружественные действия, в том числе со стороны США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил о словах Владимира Путина, который сказал, что нормализация двусторонних отношений с Вашингтоном возможна только при соблюдении баланса интересов. Помимо этого, Лавров назвал развитие связей с АСЕАН одним из приоритетов внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия будет жёстко отвечать на любые недружественные шаги со стороны других государств, в том числе Соединённых Штатов Америки. Об этом в интервью индонезийскому изданию Rakyat Merdeka заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отвечая на утверждение о том, что отношения между Москвой и Вашингтоном похожи на отношения главных героев мультипликационного фильма «Том и Джерри», Сергей Лавров напомнил о тоне диалога американской стороны в ходе саммита РФ — США и после него.

«Российский лидер чётко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало», — напомнил Лавров.

При этом, как заметил российский министр, практически сразу по завершении саммита американские официальные лица «с удвоенной силой взялись за прежние нотации». Вдобавок, по словам главы МИД РФ, все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами.

«Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал — на недружественные действия будем отвечать жёстко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений», — подчеркнул глава МИД РФ.

Возвращаясь к теме состоявшейся в Женеве встречи делегаций во главе с Владимиром Путиным и Джо Байденом, он заявил, что саммит прошёл в «откровенном и деловом ключе».

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Так, стороны обсудили ситуацию в двусторонних отношениях, обменялись соображениями по проблематике стратегической стабильности, контроля над вооружениями, по региональным конфликтам. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Москве не питают иллюзий по поводу контактов с США.

«При этом удовлетворены тем, что, высказавшись в принципиальном ключе, стороны продемонстрировали желание понять друг друга. Главным итогом можно считать пусть и скромный, но всё-таки шаг вперёд к восстановлению нормальности между нашими странами, которая, как мы твердо убеждены, невозможна без взаимного уважения и учёта интересов друг друга», — сказал Лавров.

Первая личная встреча Путина и Байдена в качестве президентов России и США прошла в Женеве 16 июня. Переговоры вместе с перерывом продлились около трёх с половиной часов. В ходе пресс-конференции по итогам встречи российский лидер сообщил о достигнутой договорённости вернуть послов на их места работы в Москве и Вашингтоне. Кроме того, президенты России и США договорились начать консультации по проблемам стратегической стабильности на межведомственном уровне, а также обсудили вопросы кибербезопасности.

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По словам Владимира Путина, встреча проходила без какой-либо враждебности. Состоявшийся разговор он назвал конструктивным.

«По многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, всё-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций», — говорил президент.

Спустя несколько дней после саммита пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в политике Вашингтона касательно санкций против РФ «не было изменений».

В свою очередь, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал о подготовке новых ограничительных рестрикций в отношении России. При этом глава Белого дома Джо Байден заявлял, что отношения между Вашингтоном и Москвой должны быть «предсказуемыми и стабильными».

Вместе с тем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил мнение, что США будут искать новые поводы и предлоги для санкций против Москвы.

«Выбор за США, как выстраивать эти отношения. Надо заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать Российской Федерации. Поскольку с помощью угроз, шантажа, санкций вряд ли кто-то может рассчитывать, что в Москве пересмотрят свою внешнюю или внутреннюю политику и будут следовать указке из Вашингтона», — говорил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Россия — АСЕАН

В ходе интервью газете Rakyat Merdeka Сергей Лавров также высказался об отношениях, которые выстраивает Россия с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. По словам главы МИД, развитие связей с АСЕАН — один из приоритетов внешней политики РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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«Россия последовательно выступает за укрепление центральной роли АСЕАН в АТР. Поддерживаем «десятку» на международных площадках, активно участвуем в деятельности асеаноцентричных объединений — Восточноазиатского саммита, Регионального форума АСЕАН по безопасности, совещания министров обороны стран — членов АСЕАН с диалоговыми партнёрами. Убеждены, что в их работе важно сохранить принципы равноправия и консенсуса, которые позволяют услышать голос каждого участника и поддерживать атмосферу конструктивного взаимодействия», — сказал он.

Лавров заметил, что за прошедшие годы между Россией и АСЕАН сформировалась солидная договорно-правовая база и разветвлённая многоуровневая структура контактов, но не полностью раскрыт потенциал экономической кооперации.

«Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно повлияли на показатели нашего товарооборота с «десяткой». Однако в 2021 году вновь наметилась тенденция к его росту. Исходим из того, что дополнительную динамику ему позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с Евразийским экономическим союзом. Уже два асеановских государства — Вьетнам и Сингапур — подписали соглашения с ЕАЭС о свободной торговле. Соответствующую работу начала и Индонезия», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.