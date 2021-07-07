Талибы заявили о взятии под контроль 162 районов Афганистана из 398

В «Талибане»* заявляют о взятии под контроль 162 районов Афганистана. Всего их в республике 398. Об этом сообщил журналистам официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

«Всего 162 района оказались под властью Исламского эмирата в последние недели», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Шахина, больше всего районов (28) взято под контроль в провинции Бадахшан. Там же захвачен район Вакхан, имеющий общую границу с Таджикистаном протяжённостью 910 км.

Как заявлял представитель движения Забиулла Муджахед, «Талибан» уверен, что афганскому правительству не удастся вернуть под контроль взятые боевиками северные районы Афганистана.

По словам посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова, с тех пор как США и НАТО начали выводить из Афганистана свой контингент, карта республики серьёзно перекроилась.

По данным центрального командования США, вывод американских военных завершён на 90%.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

