В АТОР прокомментировали ситуацию с изолированными на Кубе туристами из России

Короткая ссылка
Попавшие на изоляцию из-за положительных результатов тестов на COVID-19 российские туристы не могут рассчитывать на компенсацию от туроператоров, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В АТОР прокомментировали ситуацию с изолированными на Кубе туристами из России
  • © Roberto Machado Noa / LightRocket
  • Gettyimages.ru

«Это ситуация, о возможности наступления которой предупреждены все туристы, направляющиеся на Кубу. Если тест положительный — туристов направляют в обсерватор. Это неприятно, особенно когда нет никаких симптомов, но тем не менее таковы правила», — сказала она в комментарии ТАСС.

В российском генконсульстве на Кубе ранее сообщили, что 133 российских туриста, прибывших в республику рейсом 30 июня, получили положительные результаты теста на COVID-19. Повторный анализ выявил коронавирус у 33 человек.

В Роспотребнадзоре заверили, что полностью контролируют ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить