В АТОР прокомментировали ситуацию с изолированными на Кубе туристами из России

Попавшие на изоляцию из-за положительных результатов тестов на COVID-19 российские туристы не могут рассчитывать на компенсацию от туроператоров, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Это ситуация, о возможности наступления которой предупреждены все туристы, направляющиеся на Кубу. Если тест положительный — туристов направляют в обсерватор. Это неприятно, особенно когда нет никаких симптомов, но тем не менее таковы правила», — сказала она в комментарии ТАСС.

В российском генконсульстве на Кубе ранее сообщили, что 133 российских туриста, прибывших в республику рейсом 30 июня, получили положительные результаты теста на COVID-19. Повторный анализ выявил коронавирус у 33 человек.

В Роспотребнадзоре заверили, что полностью контролируют ситуацию.