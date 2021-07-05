Более 150 российских туристов с COVID-19 изолированы на Кубе

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На Кубе более 150 российских туристов, которым по прилёте диагностировали COVID-19, в начале находятся в изоляции в своих номерах и ожидают новых ПЦР-тестов. Об этом сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

«Речь идёт о туристах с трёх рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на COVID, включая членов экипажа», — цитирует РИА Новости Мгеладзе.

Уточняется, что по результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек.

Ранее посол России на Кубе Андрей Гуськов обсудил с министром туризма республики Хуаном Карлосом Гарсией ситуацию с российскими туристами, помещёнными на изоляцию на местных курортах из-за ситуации с коронавирусом.

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