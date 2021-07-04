Посол России связался с главой Минтуризма Кубы

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Посол России на Кубе Андрей Гуськов обсудил с министром туризма республики Хуаном Карлосом Гарсией ситуацию с российскими туристами, помещёнными на изоляцию на местных курортах из-за ситуации с коронавирусом.

«Посол лично поговорил с министром туризма Кубы и обратил внимание на необходимость разобраться в ситуации с российскими туристами, безотлагательно сделать повторные ПЦР-тесты на коронавирус и оставить их в гостиницах, где они проживают, до выяснения всех обстоятельств», — цитирует ТАСС посольство России в Гаване.

По данным дипмиссии, кубинская сторона заявила о планах выделить дополнительный отель под обсерватор для российских туристов с подозрением на коронавирус.

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

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