Посол России связался с главой Минтуризма Кубы
«Посол лично поговорил с министром туризма Кубы и обратил внимание на необходимость разобраться в ситуации с российскими туристами, безотлагательно сделать повторные ПЦР-тесты на коронавирус и оставить их в гостиницах, где они проживают, до выяснения всех обстоятельств», — цитирует ТАСС посольство России в Гаване.
По данным дипмиссии, кубинская сторона заявила о планах выделить дополнительный отель под обсерватор для российских туристов с подозрением на коронавирус.
Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.