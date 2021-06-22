Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что кубинский лидер заявил о решающем вкладе СССР в победу над нацизмом и подчеркнул, что на Кубе бережно хранят память о подвигах советского народа.

«С обеих сторон акцентирована важность отстаивания исторической правды о Великой Отечественной войне и её героях, а также недопустимость попыток переписывания истории», — говорится в сообщении.

Ранее Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры в связи с 80-летием со дня начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днём памяти и скорби.