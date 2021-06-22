Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры в связи с 80-летием со дня начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днём памяти и скорби.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Меркель в ходе разговора выразила чувства сопереживания в связи с бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война.

Также стороны подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет.

Путин сообщил, что в России оценили участие Меркель и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии.

«Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов», — заявили в Кремле.

В ходе разговора было акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности континента возможно лишь совместными усилиями.

«По просьбе федерального канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня», — заявили в Кремле.

Путин и Меркель условились о дальнейших контактах.

Ранее российский лидер выразил надежду на стабильность отношений между Россией и ФРГ.