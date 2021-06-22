Путин и Меркель провели телефонный разговор

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры в связи с 80-летием со дня начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днём памяти и скорби.
Путин и Меркель провели телефонный разговор
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Меркель в ходе разговора выразила чувства сопереживания в связи с бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война.

Также стороны подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет.

Путин сообщил, что в России оценили участие Меркель и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии.

«Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов», — заявили в Кремле.

В ходе разговора было акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности континента возможно лишь совместными усилиями.

«По просьбе федерального канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня», — заявили в Кремле.

Путин и Меркель условились о дальнейших контактах.

Ранее российский лидер выразил надежду на стабильность отношений между Россией и ФРГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить