Путин выразил надежду на стабильность отношений между Россией и ФРГ

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Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что российско-немецкие отношения после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ будут стабильными и надёжными.
Путин выразил надежду на стабильность отношений между Россией и ФРГ
  • kremlin.ru

«ФРГ — один из наших важных партнёров в мире и в Европе, и мы очень рассчитываем, что ситуация (в двусторонних отношениях. — RT) будет улучшаться», — заявил Путин на встрече с руководителями мировых информагентств на ПМЭФ.

Он добавил, что основным стремлением России в отношениях с ФРГ станет устранение противоречий.

Путин отметил, что «очень высоко ценит» Меркель и считает её «опытным политиком» и «прямым человеком».

Ранее российский лидер рассказал о возможном развитии отношений России и Италии.

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