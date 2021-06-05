Путин рассказал о возможном развитии отношений России и Италии

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Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что для развития российско-итальянских отношений в культурной, экономической и политической сферах созданы хорошие заделы.
Путин рассказал о возможном развитии отношений России и Италии
  • Reuters

«Заделы сделаны хорошие, у меня такое чувство, что есть общенациональный консенсус по поводу российско-итальянских отношений», — сказал российский лидер на встрече с руководителями мировых информагентств.

Путин подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы это (российско-итальянские отношения. — RT) имело дальнейшее развитие.

«Мы... сделаем всё возможное, чтобы обеспечить нашим итальянским партнёрам и друзьям хорошую, эффективную, выгодную с экономической точки зрения работу в России», — резюмировал он.

Ранее Путин оценил экономические отношения России и Китая.

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