Путин выступил за продолжение диалога по мирному договору с Японией

Диалог по мирному договору с Японией необходимо продолжать, заявил президент России Владимир Путин.

«Да, у нас внесены изменения в Конституцию, безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору», — сказал он в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По его словам, здесь много очень тонких вопросов.

Как подчеркнул глава государства, Москва и Токио должны выстраивать добрососедские отношения, в которых заинтересованы народы обеих стран, они являются естественными партнёрами по целому ряду направлений.

Ранее японский премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил о намерении постепенно двигаться к заключению мирного договора.

Путин отмечал, что Россия хочет развивать отношения с Японией, однако будет делать это только в соответствии с основным российским законом.