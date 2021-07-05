В Роспотребнадзоре контролируют ситуацию с туристами из России на Кубе

Короткая ссылка
Роспотребнадзор полностью контролирует ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые находятся на изоляции из-за положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19.
В Роспотребнадзоре контролируют ситуацию с туристами из России на Кубе
  • Reuters
  • © Alexandre Meneghini

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами в Республике Куба и находится на связи с посольством Российской Федерации в этой стране», — говорится в заявлении.

Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе ранее сообщила, что 133 российских туриста, прибывших в республику рейсом 30 июня, сдали положительный тест на коронавирус. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить