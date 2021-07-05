В Роспотребнадзоре контролируют ситуацию с туристами из России на Кубе

Роспотребнадзор полностью контролирует ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые находятся на изоляции из-за положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами в Республике Куба и находится на связи с посольством Российской Федерации в этой стране», — говорится в заявлении.

Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе ранее сообщила, что 133 российских туриста, прибывших в республику рейсом 30 июня, сдали положительный тест на коронавирус. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек.