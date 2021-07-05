В Роспотребнадзоре контролируют ситуацию с туристами из России на Кубе
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами в Республике Куба и находится на связи с посольством Российской Федерации в этой стране», — говорится в заявлении.
Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе ранее сообщила, что 133 российских туриста, прибывших в республику рейсом 30 июня, сдали положительный тест на коронавирус. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек.