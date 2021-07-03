Express: японский замминистра обороны вспомнил о Пёрл-Харборе из-за учений России

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Замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма провёл параллель между нападением на американские базы в Пёрл-Харборе и российскими учениями в Тихом океане недалеко от Гавайских островов. Об этом пишет газета Daily Express.
Express: японский замминистра обороны вспомнил о Пёрл-Харборе из-за учений России
  • Reuters

«Семьдесят лет назад мы напали на Пёрл-Харбор, но сейчас США и Япония — хорошие союзники... Я не хочу напоминать об этой атаке, но нам следует быть осмотрительными в связи с учениями русских», — приводит издание слова японского замминистра, который принял участие в мероприятии, организованном исследовательским центром Hudson Institute.

По его мнению, Россия проводит учения в координации с Китаем.

21 июня боевые корабли Тихоокеанского флота России вместе с морской авиацией в ходе учений в центральной части Тихого океана отработали условный удар крылатыми ракетами по наземным объектам условного противника.

Кроме того, дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ходе учений на Тихом океане отработали нанесение ударов по авианосцам условного противника.

В манёврах в центральной части океана принимали участие более 20 кораблей, подлодок и судов обеспечения ТОФ, а также более 20 вертолётов и самолётов морской авиации флота и ВКС.

В российском Минобороны отмечали, что в районе учений активно действовала иностранная военная авиация, однако маскировка не позволяла иностранным самолётам определить тип корабля и его точные координаты.

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