Корабли и авиация ТОФ отработали удар по объектам условного противника

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с морской авиацией в ходе учений в центральной части Тихого океана нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным объектам условного противника. Об этом сообщили в Минобороны России.