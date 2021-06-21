Корабли и авиация ТОФ отработали удар по объектам условного противника
«В ходе учения корабельная группировка во взаимодействии с морской авиацией отработала задачи по нанесению условного удара крылатыми ракетами по критически важным объектам военной инфраструктуры условного противника», — приводит РИА Новости сообщение.
Условная ракетная атака была осуществлена с надводных кораблей и с воздуха.
Как отмечается, поддержку корабельным ударным группам оказали два дальних противолодочных самолёта морской авиации Тихоокеанского флота Ту-142М3.
Ранее сообщалось, что флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва» — и фрегат «Адмирал Эссен» вышли на учения в Средиземное море.