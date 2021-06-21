Корабли и авиация ТОФ отработали удар по объектам условного противника

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Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с морской авиацией в ходе учений в центральной части Тихого океана нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным объектам условного противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе учения корабельная группировка во взаимодействии с морской авиацией отработала задачи по нанесению условного удара крылатыми ракетами по критически важным объектам военной инфраструктуры условного противника», — приводит РИА Новости сообщение.

Условная ракетная атака была осуществлена с надводных кораблей и с воздуха.

Как отмечается, поддержку корабельным ударным группам оказали два дальних противолодочных самолёта морской авиации Тихоокеанского флота Ту-142М3.

Ранее сообщалось, что флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва» — и фрегат «Адмирал Эссен» вышли на учения в Средиземное море.

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