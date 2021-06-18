Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» вышли на учения в Средиземное море

Флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва» — и фрегат «Адмирал Эссен» проходят проливы Босфор и Дарданеллы.

Об этом информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море», — говорится в сообщении.

Так, кораблям предстоит отработать комплекс задач в составе сил постоянной группировки Военно-морского флота России в дальней морской зоне.

Ранее «Крыминформ» передавал, что экипажи самолётов авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов во время тренировочных полётов.