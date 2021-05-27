Авиация ЧФ отработала нанесение ракетных ударов во время тренировки
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Для ликвидации морских и береговых целей лётчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных бомбовых ударов по мишеням, которые имитировали отряд надводных кораблей и береговой командный пункт.
В учениях приняли участие четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и четыре фронтовых бомбардировщика Су-24М.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.