Авиация ЧФ отработала нанесение ракетных ударов во время тренировки

Экипажи самолётов авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов во время тренировочных полётов.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Для ликвидации морских и береговых целей лётчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных бомбовых ударов по мишеням, которые имитировали отряд надводных кораблей и береговой командный пункт.

В учениях приняли участие четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и четыре фронтовых бомбардировщика Су-24М.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.