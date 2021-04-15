В проверке войск ЗВО приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии
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Об этом сообщает Newinform.
Военнослужащие отрабатывали отражение массированного наступления условного противника. О начале атаки сигнализировали залпы 152-мм артиллерийских орудий, гаубиц и самоходных установок. Затем в учебный бой вступили танки.
На соседнем полигоне параллельно проводилась огневая подготовка из стрелкового вооружения, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Всего к манёврам привлекли более 15 тыс. человек и 3 тыс. единиц различной техники.
Ранее сообщалось, что более 500 военнослужащих приняли участие в тактическом учении в Мурманской области.