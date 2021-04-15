В проверке войск ЗВО приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии

В проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

Об этом сообщает Newinform.

Военнослужащие отрабатывали отражение массированного наступления условного противника. О начале атаки сигнализировали залпы 152-мм артиллерийских орудий, гаубиц и самоходных установок. Затем в учебный бой вступили танки.

На соседнем полигоне параллельно проводилась огневая подготовка из стрелкового вооружения, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Всего к манёврам привлекли более 15 тыс. человек и 3 тыс. единиц различной техники.

Ранее сообщалось, что более 500 военнослужащих приняли участие в тактическом учении в Мурманской области.