Более 500 военнослужащих приняли участие в тактическом учении в Мурманской области

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Личный состав бригады морской пехоты войск и сил Северного флота в рамках контрольных проверок боевой подготовки за зимний период обучения провёл батальонные тактические учения в Печенгском районе Мурманской области.
Более 500 военнослужащих приняли участие в тактическом учении в Мурманской области
  • © Минобороны РФ

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Основной упор в ходе учения, в котором приняли участие более 500 военнослужащих и 50 единиц боевой техники, был сделан на отработку тактики ведения маневренной обороны в условиях Крайнего Севера и Арктики.

В районе озера Санта-Ярви морские пехотинцы выполнили контрольные упражнения боевых стрельб из всех видов стрелкового оружия и артиллерии. Также были отработаны манёвры смены боевых позиций и совершён марш в условиях арктического бездорожья.

Как сообщало издание «ПолитЭксперт», в январе военные Северного флота приняли участие в антитеррористических учениях в Мурманской области.

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