Более 500 военнослужащих приняли участие в тактическом учении в Мурманской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Основной упор в ходе учения, в котором приняли участие более 500 военнослужащих и 50 единиц боевой техники, был сделан на отработку тактики ведения маневренной обороны в условиях Крайнего Севера и Арктики.
В районе озера Санта-Ярви морские пехотинцы выполнили контрольные упражнения боевых стрельб из всех видов стрелкового оружия и артиллерии. Также были отработаны манёвры смены боевых позиций и совершён марш в условиях арктического бездорожья.
Как сообщало издание «ПолитЭксперт», в январе военные Северного флота приняли участие в антитеррористических учениях в Мурманской области.