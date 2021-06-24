В районе учений России в Тихом океане замечена иностранная авиация

В районе учений Тихоокеанского флота России в центральной части Тихого океана активно действовала иностранная военная авиация.

«В ходе учения по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки», — цитирует РИА Новости Минобороны России.

Уточняется, что маскировка не позволяла иностранным самолётам определить тип корабля и его точные координаты.

Ранее российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ходе учений корабельной группы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Тихом океане отработали нанесение ударов по авианосцам условного противника.