В районе учений России в Тихом океане замечена иностранная авиация

Короткая ссылка
В районе учений Тихоокеанского флота России в центральной части Тихого океана активно действовала иностранная военная авиация.

«В ходе учения по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки», — цитирует РИА Новости Минобороны России.

Уточняется, что маскировка не позволяла иностранным самолётам определить тип корабля и его точные координаты.

Ранее российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ходе учений корабельной группы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Тихом океане отработали нанесение ударов по авианосцам условного противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить