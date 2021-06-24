Ту-22М3 потопили авианосцы условного противника в рамках учений

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ходе учений корабельной группы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Тихом океане отработали нанесение ударов по авианосцам условного противника.

«В рамках учения, дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с аэродрома на Камчатке, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны России.

В манёврах в центральной части Тихого океана принимали участие более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, а также более 20 вертолётов и самолётов морской авиации флота и ВКС.

На данный момент основной этап учений в Тихом океане завершён.

Ранее самолёты и вертолёты морской авиации Черноморского флота приняли участие в лётно-тактических учениях с выполнением бомбовых ударов.