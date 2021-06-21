Авиация ЧФ провела лётные учения с выполнением бомбовых ударов

Короткая ссылка
Самолёты и вертолёты морской авиации Черноморского флота приняли участие в лётно-тактических учениях с выполнением бомбовых ударов.
Авиация ЧФ провела лётные учения с выполнением бомбовых ударов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Для уничтожения береговых целей были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М из состава отдельного морского штурмового авиационного полка», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Экипажи нанесли учебные бомбовые удары по позициям условного противника. Цели находились в районе горы Кончекская на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

Самолёты и вертолёты отдельного смешанного авиаполка выполнили задачи по поиску и ликвидации подводных лодок условного противника.

Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщило, что бойцы ВДВ провели учения в Краснодарском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить