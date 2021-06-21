Авиация ЧФ провела лётные учения с выполнением бомбовых ударов

Самолёты и вертолёты морской авиации Черноморского флота приняли участие в лётно-тактических учениях с выполнением бомбовых ударов.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Для уничтожения береговых целей были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М из состава отдельного морского штурмового авиационного полка», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Экипажи нанесли учебные бомбовые удары по позициям условного противника. Цели находились в районе горы Кончекская на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

Самолёты и вертолёты отдельного смешанного авиаполка выполнили задачи по поиску и ликвидации подводных лодок условного противника.

Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщило, что бойцы ВДВ провели учения в Краснодарском крае.