Авиация ЧФ провела лётные учения с выполнением бомбовых ударов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Для уничтожения береговых целей были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М из состава отдельного морского штурмового авиационного полка», — заявили в пресс-службе ЧФ.
Экипажи нанесли учебные бомбовые удары по позициям условного противника. Цели находились в районе горы Кончекская на межвидовом полигоне Опук в Крыму.
Самолёты и вертолёты отдельного смешанного авиаполка выполнили задачи по поиску и ликвидации подводных лодок условного противника.
Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщило, что бойцы ВДВ провели учения в Краснодарском крае.