Захарова прокомментировала инцидент с нидерландским кораблём в Чёрном море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с нидерландским кораблём Evertsen в Чёрном море.

«Остаётся лишь напомнить, что, вопреки утверждениям нидерландской стороны, полёты российских самолётов выполнялись в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Наша боевая авиация была поднята лишь после того, как нидерландский фрегат Evertsen, который выполнял 24 июня проход в акватории Чёрного моря к юго-востоку от крымского побережья, изменил курс и начал движение к российской территории», — заявила Захарова.

По её словам, «чтобы не допустить нарушения границы территориальных вод России, истребители Су-30 и бомбардировщик Су-24 совершили на безопасном расстоянии полёты вблизи корабля ВМС Нидерландов».

Она подчеркнула, что «ни о каком нарушении права на свободное мореходство или создании опасной ситуации тут не может быть и речи».

«Любые попытки интерпретировать это таким образом, каким это сделали Нидерланды, мы будем считать просто недобросовестными вбросами», — добавила представитель МИД.

Ранее МО Нидерландов заявило, что российские истребители создали небезопасную ситуацию, пролетая слишком низко над Evertsen.

Инцидент произошёл на следующий день после того, как ЧФ и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы британским эсминцем Defender. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Министерство обороны России раскрыло обстоятельства инцидента с нидерландским кораблём Evertsen в Чёрном море неподалёку от Крыма. В ведомстве рассказали, что поднимали авиацию для предупреждения нарушения границы фрегатом.