Минобороны России рассказало об инциденте с нидерландским кораблём в Чёрном море

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RT
Министерство обороны России раскрыло обстоятельства инцидента с нидерландским кораблём Evertsen в Чёрном море неподалёку от Крыма. В ведомстве рассказали, что поднимали авиацию для предупреждения нарушения границы фрегатом.
Минобороны России рассказало об инциденте с нидерландским кораблём в Чёрном море
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Чёрном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для предупреждения нарушения границы территориальных вод в воздух были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые на безопасном расстоянии пролетели вблизи судна.  

После пролётов, которые, как подчеркнули в Минобороны, выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, фрегат сразу изменил курс от российской границы и продолжил следование по прежнему маршруту.

Ранее МО Нидерландов заявило, что российские истребители создали небезопасную ситуацию, пролетая слишком низко над Evertsen.

Инцидент произошёл на следующий день после того, как ЧФ и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы британским эсминцем Defender. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

В оборонном ведомстве назвали произошедшее нарушением Конвенции ООН по морскому праву и потребовали от Лондона провести тщательное расследование. В МИД России инцидент охарактеризовали как грубую провокацию. 

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