Нидерланды обсудят с Россией инцидент с кораблём Evertsen в Чёрном море

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Нидерланды намерены обсудить с Россией инцидент с кораблём Evertsen и российскими истребителями в Чёрном море, заявила исполняющий обязанности министра обороны страны Анк Бейлевельд-Схаутен.
Нидерланды обсудят с Россией инцидент с кораблём Evertsen в Чёрном море
  • © Ministerie van Defensie

По её словам, фрегат имел полное право там проходить.

«Нет никаких оправданий для таких агрессивных действий, которые без необходимости увеличивают риск инцидентов. Нидерланды обсудят это с Россией», — цитирует Бейлевельд-Схаутен ТАСС.

Как заявили ранее в Минобороны Нидерландов, инцидент произошёл 24 июня, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма.

В ведомстве утверждают, что самолёты, оснащённые бомбами и ракетами класса «воздух — поверхность», пролетали в опасной близости над фрегатом и имитировали атаку. После этого на Evertsen якобы произошёл сбой в работе электронного оборудования.

Эсминец УРО Defender ВМС Великобритании и фрегат УРО Evertsen ВМС Нидерландов зашли в акваторию Чёрного моря 14 июня. В Национальном центре управления обороной России тогда сообщили, что следят за действиями иностранных кораблей.

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ России остановили нарушение российской госграницы британским эсминцем. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Как сообщили в МО, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.

В оборонном ведомстве назвали произошедшее нарушением Конвенции ООН по морскому праву и потребовали от Лондона провести тщательное расследование. В МИД России инцидент охарактеризовали как грубую провокацию. 

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