В США опровергли информацию о приближении эсминца Ross к Крыму

Военно-морской флот США опроверг появившуюся ранее информацию о якобы движении американского эсминца Ross по направлению к Крыму.

«Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США ещё 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze», — отмечается в аккаунте учений Sea Breeze.

Ранее стало известно, что в акватории Чёрного моря стартовали военно-морские манёвры Sea Breeze 2021 с участием США и Украины.

В них будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолётов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран — членов НАТО, а также партнёров альянса.

В Черноморском флоте России заявили, что контролируют действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze в Чёрном море.