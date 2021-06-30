В США опровергли информацию о приближении эсминца Ross к Крыму

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Военно-морской флот США опроверг появившуюся ранее информацию о якобы движении американского эсминца Ross по направлению к Крыму.
В США опровергли информацию о приближении эсминца Ross к Крыму
  • Reuters
  • © Justin Stumberg

«Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США ещё 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze», — отмечается в аккаунте учений Sea Breeze.

Ранее стало известно, что в акватории Чёрного моря стартовали военно-морские манёвры Sea Breeze 2021 с участием США и Украины.

В них будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолётов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран — членов НАТО, а также партнёров альянса. 

В Черноморском флоте России заявили, что контролируют действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze в Чёрном море.

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