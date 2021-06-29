РФПИ: эффективность вакцины «Спутник V» в ОАЭ составила 97,8%

Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» показала в ОАЭ эффективность 97,8% против самой коронавирусной инфекции COVID-19 и 100%-ный результат в случае с тяжёлой формой заболевания.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тыс. лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата «Спутник V», составила 97,8%. При этом российская вакцина также продемонстрировала полную (100%) эффективность против тяжёлых случаев коронавируса», — говорится в сообщении.

Ранее РФПИ сообщал о начале производства тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.

Кроме того, производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории интересуются в Венгрии, Вьетнаме и ряде других стран. В среду, 30 июня, глава МИД России Сергей Лавров обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу производство «Спутника V» в Турции.