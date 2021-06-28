Лавров обсудит с Чавушоглу производство «Спутника V» в Турции
- РИА Новости
«Будут обсуждаться темы взаимодействия профильных органов двух стран для наращивания усилий в борьбе против коронавирусной инфекции, применение российской вакцины «Спутник V» и скорейшее налаживание его производства турецкими фармакологическими компаниями», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Также стороны обсудят вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья находящихся в Турции граждан России.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.