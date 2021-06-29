В Британии прокомментировали потерю документов об операции эсминца Defender

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Замглавы Минобороны Великобритании Джереми Куин заявил, что потеря секретных документов с планами следования эсминца Defender через российские воды в Чёрном море является ошибкой.
В Британии прокомментировали потерю документов об операции эсминца Defender
  • Reuters

«Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чём-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека», — цитирует РИА Новости Куина.

По его словам, сотрудник, потерявший документы, впоследствии сам в этом признался.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала публикацию в СМИ секретных документов Минобороны Великобритании, содержащих в том числе информацию о проходе эсминца Defender вблизи Крыма.

Как она отметила, комментируя тот факт, что секретные документы якобы на остановке нашёл случайный прохожий в графстве Кент, а потом передал их в СМИ, «агенты 007 уже не те».

23 июня британский корабль Defender нарушил госграницу России в районе Крыма.

Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

ФСБ России опубликовала видео произошедшего.

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