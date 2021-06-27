Захарова оценила опубликованные в СМИ документы об операции эсминца Defender
- Reuters
Как она отметила в своём Telegram-канале, комментируя тот факт, что секретные документы якобы на остановке нашёл случайный прохожий в графстве Кент, а потом передал их в СМИ, «агенты 007 уже не те».
«На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для её прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?» — написала она.
23 июня британский корабль Defender нарушил госграницу России в районе Крыма.
Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.
ФСБ России опубликовала видео произошедшего.