Захарова оценила опубликованные в СМИ документы об операции эсминца Defender

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала публикацию в СМИ секретных документов Минобороны Великобритании, содержащих в том числе информацию о проходе эсминца Defender вблизи Крыма.
Захарова оценила опубликованные в СМИ документы об операции эсминца Defender
  • Reuters

Как она отметила в своём Telegram-канале, комментируя тот факт, что секретные документы якобы на остановке нашёл случайный прохожий в графстве Кент, а потом передал их в СМИ, «агенты 007 уже не те».

«На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для её прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?» — написала она.

23 июня британский корабль Defender нарушил госграницу России в районе Крыма.

Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

ФСБ России опубликовала видео произошедшего.

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