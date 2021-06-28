В ФРГ рассказали о ситуации с признанием и допуском «Спутника V»

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Германия пока не будет признавать вакцинированными от COVID-19 граждан, привившихся «Спутником V», поскольку российский препарат ещё не одобрен для использования в Евросоюзе.
В ФРГ рассказали о ситуации с признанием и допуском «Спутника V»
  • © Natalia Kolesnikova
  • AFP

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Минздрава ФРГ.

«В принципе, ситуация такова, что только разрешённые здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются», — сказал он.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована на данный момент в разных странах с общим населением более 3 млрд человек. Эффективность препарата составляет 97,6%.

Зарубежные партнёры продолжают проявлять интерес к российской вакцине — по словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций, Венгрия, Вьетнам и ряд других стран сделали запросы о возможности производства «Спутника V» на своей территории.

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