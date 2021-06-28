Захарова высказалась о роли Запада в борьбе с пандемией
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«Лидирующая роль Запада, к мысли о которой нас всех столько лет приучали, оказалась мыльным пузырём. США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», — приводит её слова ТАСС.
Также представитель МИД отметила, что пандемия показала истинные взаимоотношения между многими странами. По её словам, «друг познаётся в беде».
В апреле Захарова в интервью RT на немецком прокомментировала последствия политизации вопроса о вакцинации от COVID-19 в Европейском союзе.