Захарова высказалась о роли Запада в борьбе с пандемией

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью сербской газете «Курир», пандемия коронавирусной инфекции показала, что США и ЕС «сами себя не в состоянии спасти» и не могут вести за собой мировое сообщество.

«Лидирующая роль Запада, к мысли о которой нас всех столько лет приучали, оказалась мыльным пузырём. США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», — приводит её слова ТАСС.

Также представитель МИД отметила, что пандемия показала истинные взаимоотношения между многими странами. По её словам, «друг познаётся в беде».

В апреле Захарова в интервью RT на немецком прокомментировала последствия политизации вопроса о вакцинации от COVID-19 в Европейском союзе.